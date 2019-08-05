Бот для автоставок на bet365

Добрый день!

Нужен программист для создания бота который будет в автоматическом режиме проставлять ставки по прогнозам в букмекерской конторе bet365.

Бот должен распознавать прогнозы с сайта https://www.betonsuccess.ru/ далее производить поиск события в линии БК и покупать их.

Проект должен быть реализован как комплекс Сервер-Клиент. То есть, Сервер принимает прогнозы

(«парсит») с сайта, затем отсылает их Клиенту. В Клиенте реализована авторизация на сайте БК (личный кабинет, аккаунт). Как только приходит прогноз от Сервера, Клиент осуществляет поиск по линии БК и в течении нескольких секунд совершает покупку (делает ставку).