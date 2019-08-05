Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, ...
Бот для автоставок на bet365
Добрый день!
Нужен программист для создания бота который будет в автоматическом режиме проставлять ставки по прогнозам в букмекерской конторе bet365.
Бот должен распознавать прогнозы с сайта https://www.betonsuccess.ru/ далее производить поиск события в линии БК и покупать их.
Проект должен быть реализован как комплекс Сервер-Клиент. То есть, Сервер принимает прогнозы
(«парсит») с сайта, затем отсылает их Клиенту. В Клиенте реализована авторизация на сайте БК (личный кабинет, аккаунт). Как только приходит прогноз от Сервера, Клиент осуществляет поиск по линии БК и в течении нескольких секунд совершает покупку (делает ставку).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создание алгоритма на языке c# с использованием библиотек программы строительного проектирования AutodeskRevit (Revit API) Пример: пользователь создаёт линию от А до Б инструментом"Линия". Надстройка должна повторить данное действие n-ное количество раз. Для выполнения ...Закрыт6 лет назад
Привет, Нужен софт который сможет накрутить зрителей на стрим ютуба. Цель минимум 2000 зрителей. Работа с прокси и тд, если бы кто-нибудь мог это сделать, это было бы здорово. я заплачу тебе ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
2 экселя после опроса, в каждом по 350 ответов. В анкете 50 вопросов, где 46 вопросов – с ответами типа "да, нет, не знаю" и т.п, и 4 открытых вопроса с ответами, которые нужно ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Дается база оракл(дамп) з справочными таблицами 4штуки + таблица з данными. На основе их надо написать програму которая будет отображать сводную информацию на примере предоставленого excel документа, плюс она должна уметь выгрузить в такой же ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Чат-бот для преподавателей - Доработка уже имеющегося бота и внутренней админки- Разработка системы записи на мероприятие через бот- Прикрутить аналитику клика по кнопкам и переходам по ссылкамВ перспективе: разработка ИИЦена указано за час работы, но все ...Закрыт6 лет назад
Есть контроллеры ESP8266 https://heltec.org/project/wifi-kit-8/Панель оператора СПК110[m01] с портом Ethernet: https://owen.ru/product/spk1xxESP8266 подключается к роутеру по Wi-Fi Панель оператора СПК110[m01] подключается к тому же роутеру по Ethernet кабелем.Задача панели оператора очень быстро опросить по ModbusTCP все 23 ...Закрыт6 лет назад
- $15
Необходимо написать скрипт который загружает из папки все файлы в vk документы На выходе должен быть сформирован файл.txt с ссылками на каждый загруженный файл.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Любой поступивший звонок в Asterisk должен попадать в Usedesk. Если никто не поднял трубку в UD отображается: - информация, что звонок не был принят, - информация для идентификации звонившего, ...Закрыт6 лет назад
Дано: открытый чат (группа или супергруппа), где пользователь является просто участником администраторских прав нет, соответственно смысла делать бота нет Windows 8, Chrome,Firefox После ввода в программу адреса открытой группы необходимо получить ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад