Rs485 и частотный преобразователь

Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, реверс, сброс), так как она будет использоваться вместе с другой программой.