Rs485 и частотный преобразователь

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Завершен2 заявки368 просмотров

Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, реверс, сброс), так как она будет использоваться вместе с другой программой.

6 лет назад
AMolodtsov
Арсений 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$40
10 дней
Escrow
Помог настроить работу с частотным преобразователем по протоколу RS485. Оперативно и качественно.
Отличный заказчик ! Всегда на связи, никаких проблем в работе над заказом, быстрая оплата. Арсений разбирается в своем деле и думаю сам бы справился с задачей. Не откажусь от дальнейшего сотрудничества. Успехов !

Заявки фрилансеров

ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад

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