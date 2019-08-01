Скрипт загрузки документов в ВК

Необходимо написать программу расчета вознаграждения сотрудникам (25-40 человек). Есть постоянно ( раз в неделю) обновляемые файлы-отчеты ( 3-5 штуки) от партнеров в xls (Сама структура отчета не меняется со временем, но у всех отчетов ...