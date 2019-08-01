Скрипт загрузки документов в ВК

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Закрыт6 заявок229 просмотров

Необходимо написать скрипт который загружает из папки все файлы в vk документы

На выходе должен быть сформирован файл.txt с ссылками на каждый загруженный файл.

6 лет назад
tasktimephp
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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