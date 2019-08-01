Любой поступивший звонок в Asterisk должен попадать в Usedesk. Если никто не поднял трубку в UD отображается: - информация, что звонок не был принят, - информация для идентификации звонившего, ...
Скрипт загрузки документов в ВК
Необходимо написать скрипт который загружает из папки все файлы в vk документы
На выходе должен быть сформирован файл.txt с ссылками на каждый загруженный файл.
Заявки фрилансеров
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