Написать python модули для mxnet нейронной сети

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка200 просмотров

1. Модуль для получения данных через api-clickhouse.

2. Модуль модель для свертывания слов-синонимов в общие вектора.

3. Модуль-модель для кластеризации на 1000 сегментов.

4. Модуль для сохранения результата через api-clickhouse.

Оплата по факту WMR или WMZ на Ваше усмотрение.

Знание машинного обучения обязательно.Желательна голосовая связь по скайпу для обсуждения деталей.

PythonМашинное обучение
6 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо написать макрос или отдельную программу на VBA

    Необходимо написать программу расчета вознаграждения сотрудникам (25-40 человек).  Есть постоянно ( раз в неделю) обновляемые файлы-отчеты ( 3-5 штуки) от партнеров в xls (Сама структура отчета не меняется со временем, но у всех отчетов ...

    VBA
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Десктоп приложение для обработки файлов WORD

    Необходимо разработать простое приложение для работы с файлами WORD. Основные функции:  1. Предпросмотр с возможностью внесения правок и пересохранение документов 2. Автоматическое заполнение  колонтитула (по шаблону) 3. Внесение в XLS файл ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программирование call-центра под AI

    Здравствуйте. Требуется создать автоматический call-центр на основе Искусственного Интеллекта Создание заготовленных озвученных ответов на всевозможные вопросы, точная настройка распознавания речи, постоянное расширение базы ответов, запись данных клиентов ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простой скетч управления реле кнопкой для ардуино (4 кнопки и 4 реле)

    Пожалуйста сделайте мне простой скетч для управления реле нажатием кнопки Есть Arduino UNO Arduino реле четверной Четыре кнопки Задача: - Реле включается если кнопка находится в нажатом состоянии ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Диагностика бота телеграмм

    Требуется человек с опытом написания ботов для телеграмм!  Картина такая. Есть аккаунт бота. Сообщения приходят на него с задержкой в 3-40 сек.  - Независимо от кода.  - Смена сервера не помогает.  ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на основе раздела Авито

    Мне нужна Программа, которая берет из сайта «Авито»раздел «Недвижимость»«Аренда», «Частные»Г. Москва и Мос. Область (Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Одинцово, Видное )Нужно что бы программа показывала объявления в момент, его подачи. А лучше на стадии модерации, если это ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание программы

    Здравствуйте, ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы и кто сможет помочь, ну и собственно за какую цену и срок.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по C#

    Ищу специалиста по C# для измененияпрограммы. Нужно упростить интерфейс для пользователя, и еще несколько измененийПрограмму можно найти тут :https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPSДетали могу прислать в личку, оставляйте ваши заявки для ТЗ

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер номеров в сайта OLX

    $158

    Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса OLX. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.

    PythonSelenium
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад