Специалист по C#

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Ищу специалиста по C# для измененияпрограммы. Нужно упростить интерфейс для пользователя, и еще несколько

измененийПрограмму можно найти тут :https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPSДетали могу прислать в личку, оставляйте ваши заявки для ТЗ

6 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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