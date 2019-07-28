Специалист по C#

Ищу специалиста по C# для измененияпрограммы. Нужно упростить интерфейс для пользователя, и еще несколько

измененийПрограмму можно найти тут : https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS Детали могу прислать в личку, оставляйте ваши заявки для ТЗ