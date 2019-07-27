Прием заказа Офис-менеджер принимает заказ по телефону. Вводит информацию: /высвечиваются скрипты на экране /добавим позже/ Дата (проставляется автоматически согласно той, что на компе) ФИО клиента, адрес. ...
Парсер номеров в сайта OLX
Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса OLX. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.
Заявки фрилансеров
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