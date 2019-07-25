Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса OLX. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.
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- $158Прикладное ПО9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $142
Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $158
Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Необходимо разработать скрипт для парсинга ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад