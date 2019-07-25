stepan001

Степан stepan001

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Парсер номеров в сайта OLX

    $158

    Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса OLX. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.

    PythonSelenium
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сборщик номеров

    $142

    Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.

    PythonSelenium
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать парсер авито

    $158

    Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Необходимо разработать скрипт для парсинга ...

    PythonSelenium
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад