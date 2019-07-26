Добрый день! Планирую разработку онлайн-сервиса для собственных нужд и возможно в перспективе с публичным доступом. Сейчас нужна консультация касательно необходимых технологий, какой хостинг для этого нужен, сколько может стоить разработка (понятно, что без ТЗ ...
Создать сборщик номеров
Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.
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