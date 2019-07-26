Создать сборщик номеров

$142
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок224 просмотра

Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.

PythonSelenium
6 лет назад
stepan001
Степан 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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