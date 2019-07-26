Ребята, всем привет. Я новичок в JS. Вообщем есть код, который отлично работал в Fiddle (онлайн редактор js) Но не работал на сайте.. Не мог понять почему. Я ковырялся дня 2, по форумам искал ...
Консультация по разработке онлайн-сервиса
Добрый день! Планирую разработку онлайн-сервиса для собственных нужд и возможно в перспективе с публичным доступом.
Сейчас нужна консультация касательно необходимых технологий, какой хостинг для этого нужен, сколько может стоить разработка (понятно, что без ТЗ это сложно сказать, планирую больше информации дать во время консультации, показать примеры сервисов-аналогов, больше рассказать про необходимый функционал). Я сам не программист (хотя много работаю с сайтами), занимаюсь SEO, поэтому хотел бы узнать у эксперта ряд моментов.
Собственно консультацию оплачиваю, хотел бы 1 час вашего времени, а в перспективе хотел бы работать с кем-то из подавших заявки.
Потребуется следующее
1) Работа с mystem от Яндекса https://yandex.ru/dev/mystem/ (сделать лемматизатор на его основе)
2) Работа с API Яндекс.Метрики, API Google Analytics, API Google Search Console, API Google Page Speed
3) Работа с Яндекс.XML и аналогами под Гугл, например http://xmlriver.com/
4) Парсить содержимое страниц сайтов (например, title, description, h-заголовки), ответ сервера и возможно что-либо еще. В общем, парсить содержимое web-страниц.
5) В идеале верстка на Bootstrap, но любые варианты с вашей стороны тоже рассматриваются.
6) Возможность регистрации пользователей и личный кабинет с минимальными настройками.
7) Импорт и экспорт данных в csv или xls для инструментов.
8) Организовать хранение данных ряда инструментов.
Напишите пожалуйста в заявке, если вы что-то подобное уже реализовывали.
P.S. Ответить смогу только в ПН. Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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