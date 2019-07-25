Необходимо на JavaScript сделать похожий на https://alvarotrigo.com/fullPage/функционал, а именно чтобы колесиком мышки можно было листать слайды. Больше ничего не требуется. Не хотим использовать скрипт по ссылке, т.к. есть много лишнего функционала. ...
Веб программа sms рассылки по smpp протоколу
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Требуется разработка программы, которая будет осуществлять смс рассылки через сайт оператора Теле2 по smpp протоколу.
Во вложении к проекту прилагаю техническое задание, примерные наброски интерфейса и сам протокол оператора связи.
Сама по себе разработка не должна быть сложной, поэтому рассчитываю на не длительный процесс разработки. Сотрудничество через безопасную сделку.
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