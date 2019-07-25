Веб программа sms рассылки по smpp протоколу

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Требуется разработка программы, которая будет осуществлять смс рассылки через сайт оператора Теле2 по smpp протоколу.

Во вложении к проекту прилагаю техническое задание, примерные наброски интерфейса и сам протокол оператора связи.

Сама по себе разработка не должна быть сложной, поэтому рассчитываю на не длительный процесс разработки. Сотрудничество через безопасную сделку.