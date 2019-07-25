Веб программа sms рассылки по smpp протоколу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок231 просмотр

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.  

Требуется разработка программы, которая будет осуществлять смс рассылки через сайт оператора Теле2 по smpp протоколу.  

Во вложении к проекту прилагаю техническое задание, примерные наброски интерфейса и сам протокол оператора связи.  

Сама по себе разработка не должна быть сложной, поэтому рассчитываю на не длительный процесс разработки. Сотрудничество через безопасную сделку.

6 лет назад
vldmr9713
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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