Небольшой скрипт на JavaScript

Необходимо на JavaScript сделать похожий на https://alvarotrigo.com/fullPage/функционал, а именно чтобы колесиком мышки можно было листать слайды. Больше ничего не требуется.

Не хотим использовать скрипт по ссылке, т.к. есть много лишнего функционала.

Подробнее отвечу в переписке.

Срок 1-3 дня.

Оплата ЯД, Сбербанк, Тинькофф.