Вставить видео фон на сайт вместо картинки!

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок224 просмотра

В прицнипе из названия все ясно, главное сохранить мультибраузерность! 

Сразу оставляйте контактные данные куда можно будет набрать голосом!

Также нужен человек на постоянной основе для выполнения подобного рода задач (часто)

6 лет назад
Elene777
Елена 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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