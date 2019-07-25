Необходимо создать модуль, который будет отправлять файл для скачивания товара на почту после успешной оплаты (после изменения статуса товара на "Оплачен") сайт на ocStore 2.3
Требуется специалист по веб-безопастности
Ищу специалиста по безопастности, для нахождения и удаления уязвимостей на сайте. Желателен опыт работы с Laravel. Сайт подвергается регулярным взломам, пару раз была слита БД, соответственно, не исключена уязвимость к SQL-инъекциям. В отклике, пожалуйста, упомяните свой опыт решения подобных проблем, чтобы я понимал, что вы ознакомились с заданием.
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