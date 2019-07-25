Требуется специалист по веб-безопастности

Ищу специалиста по безопастности, для нахождения и удаления уязвимостей на сайте. Желателен опыт работы с Laravel. Сайт подвергается регулярным взломам, пару раз была слита БД, соответственно, не исключена уязвимость к SQL-инъекциям. В отклике, пожалуйста, упомяните свой опыт решения подобных проблем, чтобы я понимал, что вы ознакомились с заданием.