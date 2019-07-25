Требуется специалист по веб-безопастности

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Ищу специалиста по безопастности, для нахождения и удаления уязвимостей на сайте. Желателен опыт работы с Laravel. Сайт подвергается регулярным взломам, пару раз была слита БД, соответственно, не исключена уязвимость к SQL-инъекциям. В отклике, пожалуйста, упомяните свой опыт решения подобных проблем, чтобы я понимал, что вы ознакомились с заданием.

LaravelSQL
6 лет назад
uiuxm
Олег 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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