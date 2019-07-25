Спарсить каталог и создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок435 просмотров

Добрый день. Необходимо спарить каталог с сайта yaspro.com (на некоторых провайдерах только с впн)  и создать сайт с этим каталогом и удобным редактированием товаров. Из информации о товарах которые нужно парсить только название и категория. Картинки, описание не нужно. Модули вроде доставки, платежных систем и т.д. не нужны, то есть это будет больше каталог чем магазин. Дизайн подойдёт шаблонный. 

6 лет назад
danxooo
Антон 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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