Нужен специалист по 1С-Битрикс

https://codepen.io/mihail-bykow/pen/zgqmvo – анимированный график https://codepen.io/mihail-bykow/pen/QeNJjd – график без анимации нужно перенести анимацию с первого графика на второй. Речь об анимации графика при загрузке. Другие эффекты переносить не надо.