Нужен специалист по 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок233 просмотра

Нужен специалист по 1С-Битрикс для доработки сайта. ТЗ в ЛС.

Оплата по факту или через безопасную сделку.

6 лет назад
bonn77
Алесун 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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