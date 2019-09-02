Сделать сайт из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок353 просмотра

Есть работающий сайт на WP. Из-за тех. ошибок сайт работает некорректно. Постоянные исправления уже надоели. Нужно переделать сайт с нуля. CMS и цену предлагайте, нынешний сайт: https://clck.ru/EqrnC

WordPress
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$320
21 день
Антон настоящий профи своего дела. Работы сделана качественно, даны советы, проведенная консультация. Будем сотрудничать дальше
Сотрудничество прошло продуктивно.

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад