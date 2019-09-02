Всем привет, нужно создать простое приложение с простым дизайном, можно взять шаблон: Back-End PHP: Мини-сайт CMS со статьями и главной страницей Админ Панель API на PHP с авторизацией пользователей ...
Сделать сайт из PSD
Есть работающий сайт на WP. Из-за тех. ошибок сайт работает некорректно. Постоянные исправления уже надоели. Нужно переделать сайт с нуля. CMS и цену предлагайте, нынешний сайт: https://clck.ru/EqrnC
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