Нужен хороший програмист Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок242 просмотра

Нужно доработать и причесать проект. Проект хорошо и профессионально написан поэтому нужен человек соответствующего уровня.

Yii
6 лет назад
awsea001
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

efex
30 лет
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Все было супер
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

efex
30 лет
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
6 лет назад