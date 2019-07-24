Подключение по API + Импортэкспорт страниц WordPress

Есть исходные сайты на Wordpress (свои сайты, полный доступ к админе WP, БД). На каждом более 1000 статей. Требуется получить софт (интерфейс на моем сервере, работающий через web страницу), который будет решать 2 задачи:

(1) Перевести каждую страницу сайта на другой язык с помощью Deepl.com

При этом сохранить исходное форматирование, вставленные картинки, видео и прочее. Deepl умеет работать не с текстами, а именно с документами. К Deepl можно легально подключаться по API, но там у них есть заморочка, что надо быть резидентом европейского союза.

Моему другу программисты вместо этого сделали эмулятор браузера, который подключается по этому API без оплаты чего-либо. Вот надо что-то подобное и мне.

Страницы исходного сайта могут быть на любом языке и переводиться на любой язык (с которым работает Deepl – всего их сейчас 9).

Базово: с русского на английский, но чтобы это в пару кликов это настраивалось.*

(2) Двойной перевод. То есть задача (1) по итогу выдает нам переведенный текст с русского на английский. А тут требуется полученный английский текст снова перевести обратно на русский. Ну и вернуть на сайт, все также сохранив исходное форматирование.

Каким образом будет идти импортэкспорт станиц из WP – неважно: доступ к БД есть, возможно через xmlrpc плагин. Важно, чтобы у новой страницы сохранялись «хлебные крошки» = навигация = категорииподкатегории от исходной страницы. Т.е:

Переведеная страница должна записываться на место старой, с сохранением хлебных крошек.

*В исходных статьях встречаются видео вставки с ютуба. Косяк, что после перевода видео останется на русском языке. Оптимальное решение: поменять в youtube фрейме ссылку с русского ролика на любое видео на новом языке – найти любое по ключу в заголовке страницы. Если видео вставок на одной странице несколько – не добавлять одинаковые видео.

Если это ОЧЕНЬ сложно реализовать – то просто в тексте на другом языке – удалить фрейм с видео. Но в случае с задачей (2) видео меняться не должно.

**Заголовки страниц не должны переводиться.

***Доступ к интерфейсу сервиса – по паролю или возможность менять адрес страницы интерфейса