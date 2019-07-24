Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: hitbtc, kucoin, gate Некоторые данные нужно будет заносить в бд mysql. Все. Более подробно раскрою информацию в личной беседе. ...
Сайт на OpenCart. Скопировать и внести малые косметические правки
Есть Сайт на OpenCart. Скопировать и внести малые косметические правки. Сайт лежит на нашем хостинге, все доступы предоставляем. (Копируется наш же сайт, не надо копировать сайты к которым нет доступа). Сайт небольшой. (Страниц 50)
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