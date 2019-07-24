Сайт на OpenCart. Скопировать и внести малые косметические правки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок174 просмотра

Есть Сайт на OpenCart. Скопировать и внести малые косметические правки. Сайт лежит на нашем хостинге, все доступы предоставляем. (Копируется наш же сайт, не надо копировать сайты к которым нет доступа). Сайт небольшой. (Страниц 50) 

Opencart
6 лет назад
komarovboris
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров