Backend в виде Restful API на Node.js с кэшированием Redis. Docker.

Требуется разработать backend в виде Restful API на Node.js, с использованием кэширования на Redis.

Требования к стеку разработки:

Сервер: Nginx (для статики и возможного дальнейшего распределения нагрузки)

Язык: Node.js 10 (использовать по максимуму ES6 и выше) или последняя стабильная рекомендуемая версия

Кеширование: Redis

БД: Mongodb для справочника и статусов + Mongoose (ORM)

(и PostgreSQL для работы с заявками – на ваше усмотрение, возможно только Mongodb)

Кеширование: Redis

Формат работы между клиентом и сервером: RESTful API

Инструмент для дизайна и тестирования API: Swagger

Документирование API: Swagger

Формат входных и выходных данных API: Json

Ошибочный запрос к API на выходе: Json формат с HTTP кодом, номером ошибки и описанием ошибки

Тестирование: Функциональные тесты обязательны, покрытие по максимуму

Приемочное тестирование: предложите решения (возможен и Swagger)

Минимальные нагрузочные показатели: 400 запросов в секунду со статусом

HTTP 200 без внутренних ошибок

Требования к нагрузочному тестированию:

Тестирование должно проводиться на стороннем сервере, вне сети продакшн сервера. Желательно предложить сторонние веб сервисы предоставляющие такую услугу. Если это инструменты, предоставить ссылки на подробности установки этих инструментов и предоставить конфигурации к ним. Нагрузочное тестирование будет проводиться и вашими и нашими силами.

Docker: использование обязательно. Образ предоставляется по любому запросу Заказчика. В Docker (dev версии по крайней мере) настраиваются все составляющие Стека, без вынесения за пределы.

Инструменты профилирования Node.js: AutoCannon, Node Clinic (Clinic Doctor и Clinic Flame). Если не знакомы, читаем здесь

Принципы оплата:

Оплата: Почасовая

Принцип оценки: Данное техническое задание делиться на составляющие и оценивается по ним отдельно. Оценка составляющих содержит:

Количество необходимых часов

Цена часа и совокупная цена

Вопросы по составляющим обсуждаются с Заказчиком через Skype.

Заключение договора: Для компании на территории России обязателен.

Для компаний на территории Украины не обязателен.

Способ оплаты: обсуждаем

Оплата: оплата составляющей производится до или после начала работ над ней.

Полная оплата за проект: не производится. Производиться только частичная оплата за оцененные составляющие по мере их выполнения.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1o5p2i1ue8LD-fxSN4M1MQPTfCTEoF-XYi56sEJHkDlQ/edit?usp=sharing

Только для компаний.