Backend в виде Restful API на Node.js с кэшированием Redis. Docker.

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Требуется разработать backend в виде Restful API на Node.js, с использованием кэширования на Redis. 

Требования к стеку разработки: 

Сервер: Nginx (для статики и возможного дальнейшего распределения нагрузки) 

Язык: Node.js 10 (использовать по максимуму ES6 и выше) или последняя стабильная рекомендуемая версия 

Кеширование: Redis 

БД: Mongodb для справочника и статусов + Mongoose (ORM) 

(и PostgreSQL для работы с заявками – на ваше усмотрение, возможно только Mongodb) 

Кеширование: Redis 

Формат работы между клиентом и сервером: RESTful API 

Инструмент для дизайна и тестирования API: Swagger 

Документирование API: Swagger 

Формат входных и выходных данных API: Json 

Ошибочный запрос к API на выходе: Json формат с HTTP кодом, номером ошибки и описанием ошибки 

Тестирование: Функциональные тесты обязательны, покрытие по максимуму 

Приемочное тестирование: предложите решения (возможен и Swagger) 

Минимальные нагрузочные показатели: 400 запросов в секунду со статусом 

HTTP 200 без внутренних ошибок 

Требования к нагрузочному тестированию: 

Тестирование должно проводиться на стороннем сервере, вне сети продакшн сервера. Желательно предложить сторонние веб сервисы предоставляющие такую услугу. Если это инструменты, предоставить ссылки на подробности установки этих инструментов и предоставить конфигурации к ним. Нагрузочное тестирование будет проводиться и вашими и нашими силами. 

Docker: использование обязательно. Образ предоставляется по любому запросу Заказчика. В Docker (dev версии по крайней мере) настраиваются все составляющие Стека, без вынесения за пределы. 

Инструменты профилирования Node.js: AutoCannon, Node Clinic (Clinic Doctor и Clinic Flame). Если не знакомы, читаем здесь 

Принципы оплата: 

Оплата: Почасовая 

Принцип оценки: Данное техническое задание делиться на составляющие и оценивается по ним отдельно. Оценка составляющих содержит: 

Количество необходимых часов 

Цена часа и совокупная цена 

Вопросы по составляющим обсуждаются с Заказчиком через Skype. 

Заключение договора: Для компании на территории России обязателен. 

Для компаний на территории Украины не обязателен. 

Способ оплаты: обсуждаем 

Оплата: оплата составляющей производится до или после начала работ над ней. 

Полная оплата за проект: не производится. Производиться только частичная оплата за оцененные составляющие по мере их выполнения. 

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1o5p2i1ue8LD-fxSN4M1MQPTfCTEoF-XYi56sEJHkDlQ/edit?usp=sharing

Только для компаний.

DockerMongoDBNginxNode.jsPostgreSQLRedis
6 лет назад
alexmasyukov
Ефремов 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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