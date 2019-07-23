Микро парсер

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Закрыт4 заявки159 просмотров

При помощи php или jquery, на сайте myscore.ru с главной страницы выдрать код вкладки live. Мне нужен только html этой вкладки, дальнейшую обработку данных буду делать сам, не могу только нормально добраться до них, по этому прошу о помощи.

HTMLjQueryPHP
6 лет назад
alexsteel
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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