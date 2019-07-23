Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для ведения данных по расклейщикам. Пример работы
Umi.Cms переделать поиск
Сайт delc.ru
Умный поиск не очень умный.
1. Сначала выводит разделы, потом новости, страницы, потом уже товары каталога. нужно товары каталога вывести сначала, потом разделы и т.д. (и на странице результатов, и в автозаполнении поиска)
2. У товаров есть артикулы в названии - буквы и цифры. Не всегда по ним ищет. Надо понять, почему, и сделать, чтобы искал.
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