Umi.Cms переделать поиск

Сайт delc.ru

Умный поиск не очень умный.

1. Сначала выводит разделы, потом новости, страницы, потом уже товары каталога. нужно товары каталога вывести сначала, потом разделы и т.д. (и на странице результатов, и в автозаполнении поиска)

2. У товаров есть артикулы в названии - буквы и цифры. Не всегда по ним ищет. Надо понять, почему, и сделать, чтобы искал.