Запрет генерации канонических дублей страниц сайта на joomla

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Сайт на joomla 2.5 генерирует канонические адреса что мешает продвижению. Необходимо решить проблему, в откликах просьба описать каким методом будете лечить. Сайт http://trubyplastic.ru

Joomla
6 лет назад
korolevpetr
Пётр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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