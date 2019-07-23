Разработка сервиса, который парсит рекламные объявления с пушей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте! Нужно разработать SPY-сервис по пуш рекламе.  

ТЗ прикреплено. 

Пишите стоимость работы сразу за проект и ориентировочные сроки реализации проекта. 

Требуется только функционал. Дизайн и верстка будет с нас. 

Спасибо! 

6 лет назад
nazarterentev
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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