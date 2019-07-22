Есть сайт на Django, на котором нужно сделать доработки: - фильтры по каталогу (тэги) - сортировки в каталоге - публикации (новости и т.п.) - отзывы Краткое описание задачи: https://bit.ly/2EODLbA ...
Реализовать оформление Тинькоф Кредит на сайте Битрикс
Реализовать по инструкции (во вложении) способ оплаты в интернет магазине на основе Битрикс. Инструкция в приложенном файле.
Оплата должна выбираться в корзине
Заявки фрилансеров
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