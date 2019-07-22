Реализовать оформление Тинькоф Кредит на сайте Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Реализовать по инструкции (во вложении) способ оплаты в интернет магазине на основе Битрикс. Инструкция в приложенном файле. 

Оплата должна выбираться в корзине

6 лет назад
smirnovalexandr
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров