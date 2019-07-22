Доверстать кнопку обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок105 просмотров

настроить кнопку обратной связи на 1-м экране сайта. Сделать эту кнопку активной и и добавить форму (форму предоставлю) . Надо что бы эта форма всплывала при нажатии на кнопку https://scrn.li/60uw7Y94ZXPw2R.Страница https://texnocity.by/m/electrosamokat/

6 лет назад
hmb
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров