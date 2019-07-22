Здравствуйте. Имеется кулинарный сайт https://foodmaster.info с самописным шаблоном и плагином Advanced Custom Fields для создания дополнительных полей. Нужно перенести этот сайт на тему Cook It https://wpshop.ru/themes/cook-it Все поля базы данных должны вписаться в новую тему.
Доверстать кнопку обратной связи
настроить кнопку обратной связи на 1-м экране сайта. Сделать эту кнопку активной и и добавить форму (форму предоставлю) . Надо что бы эта форма всплывала при нажатии на кнопку https://scrn.li/60uw7Y94ZXPw2R.Страница https://texnocity.by/m/electrosamokat/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно составить https запрос к яндекс вебмастер api. Задача получить информацию о топ 500 запросах - https://yandex.ru/dev/webmaster/doc/dg/reference/host-search-queries-popular-docpage/ Поддержка яндекса ответила следующим образом: Запрос будет выглядеть следующим образом: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать биллинг-систему с заказами проетов клиентами, ролями (клиент, менеджер, админ), тикеты с уведомлениями. отчетами и статистикой по проектам. Возможно сделать на каком то из фреймворков типа yi2. Нужна примерная цена и потом рассмотрим более ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт работает на Wordpress и Woocommerce. С помощью плагина реализована возможность создавать группы пользователей и для каждой группы указывать свои цены на товары. 1. Нужно добавить возможность при регистрации новых пользователей автоматически ...Завершен6 лет назад
- $238
Сделать автономный сервис полноценных интеграций. (Avito, Юла, WhatsApp и Instagram), который работает на собственном сервере. ВАЖНО! Эта интеграция должна иметь возможно работать с несколькими аккаунтами через proxy-сервер. Интеграция Instagram. ...Закрыт6 лет назад
Сайт задачник на ASP.NET MVC5Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $60
Все детали работ обговорили в личной переписке.Завершен5 лет назад
На сайте https://spzp.ru от 70 до 170 уников в сутки последние три месяца. При этом кликабельность по объявлениям Adsense практически нулевая - было 4 клика за июль. Хотелось бы улучшить ситуацию, повысить доход с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по WordPress для внесения ряда доработок на сайте. Подробное тз и ссылку на сайт в личку кандидатам которые заинтересуют. Пишите свой скайп для связи.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть функция https://pastebin.com/f4T8DdUy которая должна получать содержимое странички используя купленные прокси: 81.177.27.248:31340:FMqTVm:43DP4P81.177.27.248:31339:FMqTVm:43DP4P217.29.53.67:41694:FMqTVm:43DP4PНо она почему то не работает, нужно ее починить.Завершен5 лет назад