Написать функцию парсер на php

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Завершен2 заявки232 просмотра

Добрый день.

Есть функция https://pastebin.com/f4T8DdUy которая должна получать содержимое странички используя купленные прокси:

  • 81.177.27.248:31340:FMqTVm:43DP4P
  • 81.177.27.248:31339:FMqTVm:43DP4P
  • 217.29.53.67:41694:FMqTVm:43DP4P
Но она почему то не работает, нужно ее починить.
PHP
6 лет назад
salmin-andrey
Андрей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Быстро и качественно
Благодарю за задачу!

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sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад