Добрый день! Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта. Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает. Нужно ...
Требуется разработчик ASP.NET под проект (разработка каталога)
Требуется разработать каталог для официального туристического портала на ASP.NET, ТЗ по запросу, проект значимый. Занятость проектная. З.п. от 500$, в зависимости от опыта
Заявки фрилансеров
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