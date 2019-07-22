Требуется разработчик ASP.NET под проект (разработка каталога)

На сайте вебстудии нужно на странице Портфолио спарсить все сайты, которые они сделали. С итоговой страницы проекта портфолио нужно получить следующие данные: названиеурл сайтатип проектатематика сайтаурл студии сброшу в личку тем, кто откликнется