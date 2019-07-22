Требуется разработчик ASP.NET под проект (разработка каталога)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Требуется разработать каталог для официального туристического портала на ASP.NET, ТЗ по запросу, проект значимый. Занятость проектная. З.п. от 500$, в зависимости от опыта

ASP.NET
6 лет назад
webinminsk
Дарья 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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