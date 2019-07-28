Сайт уже готовый и рабочий на Modx Revolution. Хотим сделать отдельную страницу с новым шаблоном. Нужно взять готовый макет, сверстать и запрограммировать элементы. Стили, чанки и прочее можно брать с готового сайта.
Добавить в админку Opencart кнопку для загрузки прайс-листа
Добрый день!
Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта.
Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает.
Нужно только добавить кнопку.
ТЗ здесь: https://clck.ru/HDHTS
Выбранный исполнитель
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