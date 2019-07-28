Добавить в админку Opencart кнопку для загрузки прайс-листа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок484 просмотра

Добрый день!

Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта.

Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает.

Нужно только добавить кнопку.

ТЗ здесь: https://clck.ru/HDHTS

Opencart
6 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад
$16
1 день
Escrow
Благодарю за работу. Выполнено в срок, качеством доволен. Рекомендую!
Всё ок

Заявки фрилансеров

pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад