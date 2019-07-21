Программист-разработчик для создания виджета для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно доработать и затем привязать форму подачи заявки в виде квиз-теста к админке на opencart. 

Сам квиз есть и визуально готов (собран на конструкторе), доработать нужно  

- алгоритм просчета стоимости 

- добавить всплывающие подсказки 

- по мелочи добавить функционал.  

Затем прикрутить к админке на opecart, так чтобы заявки в ней отображались корректно. 

Как итог нужно создать виджет, который можно встроить на любой сайт. 

Все подробности и подробное ТЗ вышлю.   

Opencart
6 лет назад
lgrebnevskiy
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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