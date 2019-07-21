Программист-разработчик для создания виджета для сайта

Нужно доработать и затем привязать форму подачи заявки в виде квиз-теста к админке на opencart.

Сам квиз есть и визуально готов (собран на конструкторе), доработать нужно

- алгоритм просчета стоимости

- добавить всплывающие подсказки

- по мелочи добавить функционал.

Затем прикрутить к админке на opecart, так чтобы заявки в ней отображались корректно.

Как итог нужно создать виджет, который можно встроить на любой сайт.

Все подробности и подробное ТЗ вышлю.