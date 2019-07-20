Задачи по Bitrix

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки218 просмотров

Есть магазин http://shepet79.beget.tech на шаблоне электросила. Он уже заполнен товарами, но нужны еще правки:

  • Заменить общий фон сайта на 33A2DB  (вместо рисунка с воблерами)
  • Поставить прямоугольную скругленную плашку под логотип вот как здесь https://yadi.sk/i/hE2iTgtCmHKtcQ но цвет 33A2DB
  • В левом меню есть пункты новинки, хиты продаж, скидки и распродажа. Посмотрите как реализована распродажа (﻿шаблон ﻿/bitrix/templates/elektro_flat ). Нужно чтобы остальные 2 также выглядели. Там самописное решение использовали
  • Убрать остатки шаблонных товаров (те что были в комплекте с платным шаблоном)
  • Добавить возможность заказа к любому товару (сейчас сайт пишет что нет в наличии)
  • Связь с 1С сейчас настроена для старого магазина. Этот разрабатывался как замена старому. То есть нужно связать цены и наличие в магазинах с этим магазином.
  • поставить сайт с тестового сервера на общий.
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

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