Добрый день. При заходе на сайт пишет что угроза безопасности во всех браузерах т.к. прошел срок сертификата, сертификат устанавливал программист который уже давно не отвечает и не выходит на связь, прошу помочь компетентным людям. ...
Задачи по Bitrix
Есть магазин http://shepet79.beget.tech на шаблоне электросила. Он уже заполнен товарами, но нужны еще правки:
- Заменить общий фон сайта на 33A2DB (вместо рисунка с воблерами)
- Поставить прямоугольную скругленную плашку под логотип вот как здесь https://yadi.sk/i/hE2iTgtCmHKtcQ но цвет 33A2DB
- В левом меню есть пункты новинки, хиты продаж, скидки и распродажа. Посмотрите как реализована распродажа (шаблон /bitrix/templates/elektro_flat ). Нужно чтобы остальные 2 также выглядели. Там самописное решение использовали
- Убрать остатки шаблонных товаров (те что были в комплекте с платным шаблоном)
- Добавить возможность заказа к любому товару (сейчас сайт пишет что нет в наличии)
- Связь с 1С сейчас настроена для старого магазина. Этот разрабатывался как замена старому. То есть нужно связать цены и наличие в магазинах с этим магазином.
- поставить сайт с тестового сервера на общий.
Заявки фрилансеров
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