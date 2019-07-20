Добрый день. Интересует следующий вопрос. Сколько будет стоить написать запрос PHP5 по API для finam.ru для запроса свечей за определенный период, баланса и для выставить ордер на продажу, например, для инструмента АКЦИИ СБЕРБАНК. ...
Сверстать и натянуть на wordpess. одностраничник
Одностраничный сайт на вордпресс:
- вертстка адаптивная + анимированные элементы
- постановка на WP
- поп-апы - сообщения на почту менеджеру
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