Сверстать и натянуть на wordpess. одностраничник

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Закрыт13 заявок236 просмотров

Одностраничный сайт на вордпресс:

  • вертстка адаптивная + анимированные элементы
  • постановка на WP
  • поп-апы - сообщения на почту менеджеру
Обязательно выдержать в зеленой зоне. Google page speed 
WordPress
6 лет назад
malkovych
Павло 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров