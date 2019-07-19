Парсер ID фильма на кинопоиск

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Закрыт6 заявок316 просмотров

Нужно сделать парсер id фильмов c кинопоиска как в dle только на php

DLEPHP
6 лет назад
vkwebsite
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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