Разместить кнопку Read more (вордпресс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок188 просмотров

Есть большой текст. Нужно первые 2 предложения чтоб были показаны, ниже них — кнопка read more по нажатию на которую показывается остальной текст

После показа текста кнопка меняет надпись на read less

Нужно чтоб было красиво с точки зрения поисковиков (чтоб текст не был в display:none)

WordPress
6 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$6
1 день
Хороший, взрослый исполнитель. Без истерик, как часто бывает с молодыми. Рекомендую.
Приятный заказчик. Постоянно online. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад

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