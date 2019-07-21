Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше. Сайт на ImageCMS. Детали в личных сообщениях.
Разместить кнопку Read more (вордпресс)
Есть большой текст. Нужно первые 2 предложения чтоб были показаны, ниже них — кнопка read more по нажатию на которую показывается остальной текст
После показа текста кнопка меняет надпись на read less
Нужно чтоб было красиво с точки зрения поисковиков (чтоб текст не был в display:none)
Выбранный исполнитель
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