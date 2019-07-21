Разместить кнопку Read more (вордпресс)

Есть большой текст. Нужно первые 2 предложения чтоб были показаны, ниже них — кнопка read more по нажатию на которую показывается остальной текст

После показа текста кнопка меняет надпись на read less

Нужно чтоб было красиво с точки зрения поисковиков (чтоб текст не был в display:none)