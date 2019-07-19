Создать страницу Вопрос-Ответ на сайте WordPress

В сайте http://helpme.m-m.co.ua на WordPress требуется создать страницу Вопрос-ответ со

следующими требованиями

1. Вопрос задает посетитель сайта (любой, зарегистрированный и не зарегистрированный, то есть

гость). Отвечает, а также модерирует администратор сайта.

2. Все вопросы и ответы должны быть раскрывающимся списком, как в этом примере

http://acas.org/programs/support-program/

3. После того, как посетителем сайта был задан вопрос, ему будет предложено посмотреть список

похожих вопросов-ответов, которые были заданы ранее другими людьми. То есть после того как

посетитель нажмет кнопу "Отправить вопрос" ему будет предложено следующее: "Наши клиенты уже

интересовались этим вопросом просмотрите, пожалуйста, ответы на эти вопросы" и ниже список.

Например, если задали вопрос "Где пройти тест на СПИД", то ему будут показаны все ответы где

встречались группы слов "тест на СПИД" прочие совпадения по словам.

4. Вывести отдельно вверху страницы или в сайдбаре топ-5 вопросов-ответов.

Жду ваши предложения по цене.