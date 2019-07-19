Создать элемент меню для переключения группы товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Создать элемент меню для переключения группы товаров. Работа на CMS Modx Revo. Для каждой группы товаров прикрепить релевантную картинку.

MODX
6 лет назад
burovryslan
63 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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