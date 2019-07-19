Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Создать элемент меню для переключения группы товаров
Создать элемент меню для переключения группы товаров. Работа на CMS Modx Revo. Для каждой группы товаров прикрепить релевантную картинку.
Заявки фрилансеров
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