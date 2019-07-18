Разобраться с комментариями на сайте

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Закрыт9 заявок235 просмотров

Сайт на WordPress. Надо разобраться с комментариями  -https://c2n.me/42ATxmE.png

Не понятно, что за куча комментариев, которые прилетают к нам уже на протяжении месяца или больше. Их на сайте вроде нет, но они

показываются как размещенные на сайте. Это или вирус, или ещё что-то. Надо

разобраться.

WordPress
6 лет назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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