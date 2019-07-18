Нужен парсинг данных с сайта донора (один сайт) для наполнения интернет-магазина товарами и загрузка их на сайт (система управления принимающего сайта – Опенкарт). Требования к исполнителю – умение парсить данные с ...
Разобраться с комментариями на сайте
Сайт на WordPress. Надо разобраться с комментариями -https://c2n.me/42ATxmE.png
Не понятно, что за куча комментариев, которые прилетают к нам уже на протяжении месяца или больше. Их на сайте вроде нет, но они
показываются как размещенные на сайте. Это или вирус, или ещё что-то. Надо
разобраться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Нужно проанализировать сайт сделанный на вордпрессе на ошибки кода и исправить их. Я проверила его через validator. Он показывает 41 ошибку, но это поверхностный анализ. Нужно проанализировать и понять, что поменять для ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить/починить выгрузку товаров, цен от поставщика в OpenCart 1.5.6. На данный момент есть php скрипт, который запускает процесс обновления цен и ассортимента. Не устраивает: 1. Делается только вручную (пробовал через планировщик ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна разработка портала ишем программиста Angular, typescript, Node.js, MongoDB соавтялйте контакты свяжусь и обсудим детали проекта!Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеются исходники программы на C#. Программа собирает с Goolge Maps и записывает в таблицу следующую информацию: тип места; название (RU и EN) места; адрес (RU и EN) места; телефон; ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Куплен шаблон, нужно произвести несколько правок на сайте. Как-то визуально покрасивее сделатьВеб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас есть бэкэнд на основе Django, который отлично работает, но имеет проблемы с производительностью. Мне нужен эксперт для оптимизации загрузки и потокового видео на сервисах API. Все отлично работает, нам просто нужно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен Опытный программист PHP на очень крупный проект Оставляйте ваши контакты я с вами свяжусь!Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
поменять на сайте art-riseproject.ru (техническая часть): -видео -контакты на отдельную страницу, а не просто перекидывало -может есть возможность поменять плитку в -новостях и магазине -возможность сделать заказ в магазине, а не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание внутреннего портала для фирмы на несколько пользователей для обмена информацией, с возможностью добавления меток на карте России (по адресам проектов, которые реализованы или находятся в работе) и добавления фото и картинок. Дизайн портала ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад