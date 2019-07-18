Парсинг данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок324 просмотра

Нужен парсинг данных с сайта донора (один сайт)  для наполнения интернет-магазина товарами и загрузка их на сайт (система управления принимающего сайта – Опенкарт).   

Требования к исполнителю – умение парсить данные с заданными характеристиками и умение работать с системой управления Опенкарт. 

Срок – 5 дней. 

OpencartПарсинг данных
6 лет назад
moiseevdenis
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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