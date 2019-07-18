Нужен парсинг данных с сайта донора (один сайт) для наполнения интернет-магазина товарами и загрузка их на сайт (система управления принимающего сайта – Опенкарт).

Требования к исполнителю – умение парсить данные с заданными характеристиками и умение работать с системой управления Опенкарт.

Срок – 5 дней.