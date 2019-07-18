Внести дополнение в сайт

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок150 просмотров

Нужно составить карту сайта, робот.txt  и переназвать урлы. Так же сделать ранжирование новостей в правом блоке, что бы можно было выбирать какая новость будет отображаться в блоке. https://sirius-montazh.ru/

6 лет назад
aidrim
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров