Проект Yii 2.0

Добрый день!

Нужен специалист по Yii 2.0 с умением верстать.

Переделываем сайт под мобильную версию, в процессе появилось пару багов.

1) перестали отправляться заказы с магазина, нужно разобрать почему и пофиксить. Они отправлялись, где-то что-то мы сделали не так;

2) Если заказ отправляется, то перестала выводиться модалка об успешном заказе;

3) в разделе магазина есть панель с фильтрами по товарам. Для мобильной версии мы бы хотели убрать ее в «аккордион», убираем, при выборе любого чекбокса панель автоматически сворачивается. Нужно сделать так, чтобы она осталась открытой, пока пользователь не захочет ее сам свернуть;

После багов нужно доделать функционал:

1) Нужно сделать форму «Обратный звонок». Пользователь нажимает кнопку, появляется модалка с вводом имени и телефона. Результат уходит к нам на почту. Самое важное, что эта кнопка будет применятся на множестве страниц и важным является получения информации с какой страницы пользователь отправлял информацию.