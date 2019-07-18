На сайте есть форма создания проектов. Нужно поменять форму изменив поля, убрать ненужные. Детали в личку.
Проект Yii 2.0
Добрый день!
Нужен специалист по Yii 2.0 с умением верстать.
Переделываем сайт под мобильную версию, в процессе появилось пару багов.
1) перестали отправляться заказы с магазина, нужно разобрать почему и пофиксить. Они отправлялись, где-то что-то мы сделали не так;
2) Если заказ отправляется, то перестала выводиться модалка об успешном заказе;
3) в разделе магазина есть панель с фильтрами по товарам. Для мобильной версии мы бы хотели убрать ее в «аккордион», убираем, при выборе любого чекбокса панель автоматически сворачивается. Нужно сделать так, чтобы она осталась открытой, пока пользователь не захочет ее сам свернуть;
После багов нужно доделать функционал:
1) Нужно сделать форму «Обратный звонок». Пользователь нажимает кнопку, появляется модалка с вводом имени и телефона. Результат уходит к нам на почту. Самое важное, что эта кнопка будет применятся на множестве страниц и важным является получения информации с какой страницы пользователь отправлял информацию.
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