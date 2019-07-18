Проект Yii 2.0

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Добрый день! 

Нужен специалист по Yii 2.0 с умением верстать. 

Переделываем сайт под мобильную версию, в процессе появилось пару багов. 

1) перестали отправляться заказы с магазина, нужно разобрать почему и пофиксить. Они отправлялись, где-то что-то мы сделали не так; 

2) Если заказ отправляется, то перестала выводиться модалка об успешном заказе; 

3) в разделе магазина есть панель с фильтрами по товарам. Для мобильной версии мы бы хотели убрать ее в «аккордион», убираем, при выборе любого чекбокса панель автоматически сворачивается. Нужно сделать так, чтобы она осталась открытой, пока пользователь не захочет ее сам свернуть; 

После багов нужно доделать функционал: 

1) Нужно сделать форму «Обратный звонок». Пользователь нажимает кнопку, появляется модалка с вводом имени и телефона. Результат уходит к нам на почту. Самое важное, что эта кнопка будет применятся на множестве страниц и важным является получения информации с какой страницы пользователь отправлял информацию. 

Yii
6 лет назад
praviusemen
Семен 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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