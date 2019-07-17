Делали редизайн сайта,натянули его на зеркало,теперь нужно перенести на основной домен без потери позиций в поиске.То есть,что бы все title,заголовки,мета-теги и description остались те же,так же нужно добавить текст для новых страниц и поправить некоторые ...
Требуется внести много корректировок на сайт MODX Evolution
Здравствуйте! Есть сайт на CMS Modx Evolution, нужно внести корректировки:
1. Создать на сайте большую форму на сниппете Eform (около 100 полей)
2. Улучшить дизайн некоторых блоков (с предварительным согласованием дизайна этих блоков, чтобы видеть что получится)
3. Подправить верстку и изменить скрипт галереи (макеты сверстаны на bootstrap 4)
4. Обновить систему управления до последней версии
По ходу работы будут и другие правки, также при успешном сотрудничестве отдам на поддержку такого плана еще несколько сайтов также сделанные на модекс ево. Нужен человек, который разбирается и в CMS Modx Evo и в верстке Бутстрап4, и в дизайне одновременно.
Жду предложений по стоимости, а также примерную оценку часа работы на данный список работ. Просьба в заявках или в ЛС немного описать свои знания и умения, рассказать сколько в день можете выделить время на работу, и прислать примеры:
- сайтов на модекс ево с которыми вы работали или которые вы сделали
- пример вашей верстки на бутстрапе4 (полный сайт или какой-нибудь блок)
- пример вашего дизайна сайта или какого-то блока который вы "разработали"
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