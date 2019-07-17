Требуется внести много корректировок на сайт MODX Evolution

Здравствуйте! Есть сайт на CMS Modx Evolution, нужно внести корректировки:

1. Создать на сайте большую форму на сниппете Eform (около 100 полей)

2. Улучшить дизайн некоторых блоков (с предварительным согласованием дизайна этих блоков, чтобы видеть что получится)

3. Подправить верстку и изменить скрипт галереи (макеты сверстаны на bootstrap 4)

4. Обновить систему управления до последней версии

По ходу работы будут и другие правки, также при успешном сотрудничестве отдам на поддержку такого плана еще несколько сайтов также сделанные на модекс ево. Нужен человек, который разбирается и в CMS Modx Evo и в верстке Бутстрап4, и в дизайне одновременно.

Жду предложений по стоимости, а также примерную оценку часа работы на данный список работ. Просьба в заявках или в ЛС немного описать свои знания и умения, рассказать сколько в день можете выделить время на работу, и прислать примеры:

- сайтов на модекс ево с которыми вы работали или которые вы сделали

- пример вашей верстки на бутстрапе4 (полный сайт или какой-нибудь блок)

- пример вашего дизайна сайта или какого-то блока который вы "разработали"