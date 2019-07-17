Переделать загрузку файлов с локального хранилища на удаленное (S3)

У нас есть платформа онлайн-обучения на Codeigniter, где модераторы создают обучающие курсы, а студенты их проходят.

Все загружаемые модератором файлы в различных местах платформы - кладутся в папку /data/

Как результат - мы имеем примерно такую структуру папок на сервере:

/data/photo

/data/video

/data/pdf

/data/docs

/data/docs/course

/data/docs/events

/data/image

и т.д.

Все это нам нужно переделать, чтобы все загружаемые файлы хранились не на том же сервере, а на Amazon S3 (тестовый аккаунт предоставим). Папку data вообще планируем удалить после завершения этой задачи.

Мест в платформе, где производится загрузка: 25, мест где выводятся ссылки на загруженные файлы: 30.