Это сайт который нужно доработать Что требуется сделать: Провести анализ сайта, выявить недочеты, обсудить вносимые исправления со мной и приступить к исправлениюУдалить вирусы (если они есть, но я думаю есть т.к начали появляться различные ...
Переделать загрузку файлов с локального хранилища на удаленное (S3)
У нас есть платформа онлайн-обучения на Codeigniter, где модераторы создают обучающие курсы, а студенты их проходят.
Все загружаемые модератором файлы в различных местах платформы - кладутся в папку /data/
Как результат - мы имеем примерно такую структуру папок на сервере:
/data/photo
/data/video
/data/pdf
/data/docs
/data/docs/course
/data/docs/events
/data/image
и т.д.
Все это нам нужно переделать, чтобы все загружаемые файлы хранились не на том же сервере, а на Amazon S3 (тестовый аккаунт предоставим). Папку data вообще планируем удалить после завершения этой задачи.
Мест в платформе, где производится загрузка: 25, мест где выводятся ссылки на загруженные файлы: 30.
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