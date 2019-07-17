Нужен удаленно программист php/либо небольшая команда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок231 просмотр

Есть небольшой проект, который в данный момент работает и всё функционирует корректно.

Нужен программист php/либо небольшая команда - с стоимостью работ до 20$/час - чтобы дорабатывать и совершенствовать проект.

На одной неделе может быть задач на 10 часов работы, а может не быть совсем задач.

Знания, без которых программисту не справиться:

php, Node.js, JavaScript,  yii, jQuery, mysql, кроны, curl, HTML, css,  и парсинг

Нужно не только владеть вышеописанными навыками, но и понимать "чужой" код - написанный предшественниками. 

Типичная задача для проекта - это:

- добавить для приёма платежей платежный шлюз "Робокасса"

- сделать парсер стороннего сайта

- поправить верстку

- сделать загрузку файлов на сторонний сервер с помощью WebDAV

- удалить в собственной БД mysql - определённые строки по крону

- добавить новую функцию в свой АПИ интерфейс

Если Вы всё описанное выше делали и не раз, пожалуйста напишите о себе: 

1) опыт работы программистом 

2) стоимость 1 часа работы 

3) примеры работ 

4) график-онлайна (как часто бываете в онлайне/на сколько пропадаете из сети) 

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLNode.jsPHPYii
6 лет назад
IvanovV1980
Валентин 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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