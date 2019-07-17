Нужен удаленно программист php/либо небольшая команда

Есть небольшой проект, который в данный момент работает и всё функционирует корректно.

Нужен программист php/либо небольшая команда - с стоимостью работ до 20$/час - чтобы дорабатывать и совершенствовать проект.

На одной неделе может быть задач на 10 часов работы, а может не быть совсем задач.

Знания, без которых программисту не справиться:

php, Node.js, JavaScript, yii, jQuery, mysql, кроны, curl, HTML, css, и парсинг

Нужно не только владеть вышеописанными навыками, но и понимать "чужой" код - написанный предшественниками.

Типичная задача для проекта - это:

- добавить для приёма платежей платежный шлюз "Робокасса"

- сделать парсер стороннего сайта

- поправить верстку

- сделать загрузку файлов на сторонний сервер с помощью WebDAV

- удалить в собственной БД mysql - определённые строки по крону

- добавить новую функцию в свой АПИ интерфейс

Если Вы всё описанное выше делали и не раз, пожалуйста напишите о себе:

1) опыт работы программистом

2) стоимость 1 часа работы

3) примеры работ

4) график-онлайна (как часто бываете в онлайне/на сколько пропадаете из сети)