Нужно установить платёжную систему на существующий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки91 просмотр

Есть уже существующий сайт без движка просто на HTML 

Нужно внедрить платёжную систему и личный кабинет для клиентов 

Кто готов взяться за такое задание, пишите предложения.

Обсудим подробнее и договоримся за оплату

Тот кто ознакомился с проектом пишите в начале предложения "Dream" 

HTML
6 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров