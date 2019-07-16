Коллеги, добрый день. Есть такое приложение-калькулятор по расчету прибыли Амазон, которое получает входные данные от пользователя и делает запрос на Амазон на основе них. Нужно в JS коде приложения поменять формулу расчета ...
Подключить готовую мультиязычность к поддоменам на Yii2
на сайте есть мультиязычность, которая работает через поддомены. Сайт полностью и прекрасно работал на предыдущем хостинге, но я ушел из него. Нужно посмотреть, как сайт работал на прошлой хостинга и так же настроить его на новом.
Вот несколько инструкций, по которому оно все настраивалось.:
В таком случае, в корневых папках поддоменов ru.online-statistics.org и en.online-statistics.org настройте символьные ссылки и файл .htaccess по аналогии с ua.online-statistics.org а также скопируйте в корневую папку поддоменов стили и js.
Для поддомена ru.online-statistics.org в панели управления в разделе "Домены - Настойка домена - Добавит запись " укажите запись типа А IP-адрес должен быть 185.104.45.27
Попробуйте создавать символьную ссылку не внутри каталога подомена, а вместо каталога поддомена.
В качетсве примера создали симфольую ссылку для поддомена ua.
Проверьте пожалуйста , работает ли сайт так как ожидалось.
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