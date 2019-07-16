Подключить готовую мультиязычность к поддоменам на Yii2

http://online-statistics.org/

на сайте есть мультиязычность, которая работает через поддомены. Сайт полностью и прекрасно работал на предыдущем хостинге, но я ушел из него. Нужно посмотреть, как сайт работал на прошлой хостинга и так же настроить его на новом.

Вот несколько инструкций, по которому оно все настраивалось.:

В таком случае, в корневых папках поддоменов ru.online-statistics.org и en.online-statistics.org настройте символьные ссылки и файл .htaccess по аналогии с ua.online-statistics.org а также скопируйте в корневую папку поддоменов стили и js.

Для поддомена ru.online-statistics.org в панели управления в разделе "Домены - Настойка домена - Добавит запись " укажите запись типа А IP-адрес должен быть 185.104.45.27

Попробуйте создавать символьную ссылку не внутри каталога подомена, а вместо каталога поддомена.

В качетсве примера создали симфольую ссылку для поддомена ua.

Проверьте пожалуйста , работает ли сайт так как ожидалось.