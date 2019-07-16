Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса и Гугла по переезду на HTTPS. Надо избежать потери трафика, и других проблем при переезде. Сайт на Wordpress. Прошу указывать скайп для связи.
Движок для музыкального сайта
Нужно написать мощный и многофункциональный движок для музыкального сайта, с каталогом, новостями, мембер зоной, админ панельню и т.д.
Есть подробное ТЗ со всеми нужными разделами и функционалом.
Цена стартовая и договорная
Заявки фрилансеров
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