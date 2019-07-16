Движок для музыкального сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок339 просмотров

Нужно написать мощный и многофункциональный движок для музыкального сайта, с каталогом, новостями, мембер зоной, админ панельню и т.д.

Есть подробное ТЗ со всеми нужными разделами и функционалом.

Цена стартовая и договорная

6 лет назад
finita
Фарид 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров