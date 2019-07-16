Api Яндекс Директ Вывод статистики разных аккаунтов

Нужно отображать список клиентов – добавляется по конкретному логину/паролю яндекса (клиенты как под агентским аккаунтом, так и без, прямые рекламодатели) и по каждому клиенту выводить информацию по текущему остатку денег на аккаунте, на сколько хватит, и данные по трафику.

ТЗ во вложении.