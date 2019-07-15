Создать файл импорта наших товаров опираясь на стандарты prom.ua

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Необходимо создать файл импорта наших товаров опираясь на стандарты prom.ua. чтобы с нашего сайта все товары были автоматически на основе созданного файла залиты на пром. юа на нашу страницу. В импорт должны быть включены цена, габариты, информация, разновидности,

6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров