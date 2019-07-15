Поставить "цели" на номера телефонов

На странице http://www.oxygonpharma.ru/landing.html#composition у нас карта сделана на конструкторе яндекса.

Нужно скрыть часть номера https://prnt.sc/o6g5jq чтобы пользователь кликал на "показать" а нам приходила статистика, на какой номер он нажал (типа цели в яндекс, но они позволяют поставить только 200 целей, а у нас их около 300).

Главная задача - получать статистику, на какие номера кликают пользователи.