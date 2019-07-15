Необходимо написать бекенд личного кабинета

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Личный кабинет облачной АТС. Задача личного кабинета - управление номерами, финансами, настройками и получение детальной аналитики по всем звонкам. 

Исходя из этого необходимо связать ЛК с АТС(для получения информации о звонках) и связать биллинговую систему(ланбиллинг) для выполнения операций с финансами. 

Примеры верстки:

1 этап

Главная https://raikevich.github.io/Foxtel/index.html

Список номеров https://raikevich.github.io/Foxtel/1_list_numbers.html

Управление услугами https://raikevich.github.io/Foxtel/1_service_management.html

Конструктор https://raikevich.github.io/Foxtel/1_constructor.html

Аналитика_описание https://raikevich.github.io/Foxtel/4_1_desc.html

Аналитика_продажи_пропущенные_звонки https://raikevich.github.io/Foxtel/4_2_1_analytics_sells_missedCalls.html

Аналитика_продажи_причины_пропущенных_звонков https://raikevich.github.io/Foxtel/4_2_2_analytics_sells_reasons_missedCalls.html

Аналитика_продажи_время_ожидания https://raikevich.github.io/Foxtel/4_2_3_analytics_sells_waiting_time.html

Аналитика_продажи_длительность_разговоров https://raikevich.github.io/Foxtel/4_2_4_analytics_sells_call_duration.html

Аналитика_продажи_количество_перезвонов https://raikevich.github.io/Foxtel/4_2_5_analytics_sells_number_call_back.html

6 лет назад
Foxtel
Рустам 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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